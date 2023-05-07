鋒面影響，雨區擴大，氣象局發布7縣市大雨特報，苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣山區、澎湖縣、金門地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象局長鄭明典表示，現在的鋒面降雨是腰帶雨型，雨集中在中部，地面北風中午才到台灣北端，北部中午開始會出現風雨。

鋒面影響，雨區擴大至7縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

鄭明典在臉書貼出今早全台的累積雨量圖顯示，目前的降雨是腰帶雨型，雨勢集中在中部，北部雨勢要等地面北風中午到台灣北端才開始，並指出這是鋒面前的雨，已經有梅雨的特徵。

鄭明典PO出今早的累積雨量圖指出，目前的降雨是腰帶雨型。(翻攝自鄭明典臉書)

氣象局表示，今天（7日）鋒面通過，各地降雨機率提高，凌晨開始西半部、東北部及東部陸續就會開始下雨，白天以後其他地區也有局部降雨，白天這段期間也是降雨最明顯的時候，中部以北及東北部有局部大雨發生的機率，對流雲系發展旺盛時，也會伴隨雷擊的現象，晚上之後鋒面會逐漸移到台灣南方海面，各地雨勢趨緩但仍有局部短暫陣雨。

氣溫方面，受東北季風增強及下雨影響，各地高溫下降，晚上北台灣天氣轉涼，氣溫會降到20、21度，其他地方約23到26度。