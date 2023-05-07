台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季年度教練7日出爐，新北中信特攻總教練李逸驊與台南台鋼獵鷹總教練劉孟竹，本賽季執教戰績大躍進，兩隊指揮官票數經過一番激烈廝殺，最終由特攻總教練李逸驊以總分4分之差擊敗獵鷹總教練劉孟竹，獲年度教練殊榮。

新北中信特攻上季戰績17勝13敗，於例行賽排行位列第三，季後賽於首輪止步，本季捲土重來，以歐陸球風重整閃電軍團，例行賽以25勝5敗、高達83%勝率收官，奪下例行賽第一名席位，總教練李逸驊居功厥偉，

李逸驊曾在2005、2006年帶領裕隆恐龍拿下兩次SBL總冠軍，2005年更首度獲頒年度教練獎項。2021年T1聯盟成立，李逸驊重返職業戰場接掌特攻兵符，第二年即勢如破竹，帶領這支全新球隊衝擊總冠軍，亦為自己掙得生涯第二座年度教練獎項。

而上季末接任獵鷹總教練職務的劉孟竹，本季運籌帷幄，因應獵鷹陣容大換血打造全新球風，執教功力獲得好評，只是在專業籃球記者票選中，李逸驊仍較受到肯定，共拿下107分，擊敗劉孟竹拿下年度教練獎項。