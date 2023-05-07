國民黨2024年總統大選提名人選，國民黨主席朱立倫昨強調，決定的人選將會尊重且參考所有科學數據、民眾意見以及重要意見領袖，包括立委、縣市長或各界好友等，會匯集大家的意見，盡快在適當時機會推出最強候選人。國民黨台北市議員徐巧芯今天(7日)表示，目前看起來，徵召新北市長侯友宜的機會還是高。

針對為何認為國民黨會在17日徵召，徐巧芯今(7日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，朱立倫已經說，5月一定徵召，那徵召就只會在周三發生，因為周三是中常會，所以所有徵召都在周三。據她了解，民進黨近來有時打侯友宜、有時打鴻海創辦人侯友宜，所以黨中央壓力很大，認為不能再拖，愈早愈好 。

徐巧芯接著指出，因為侯友宜的總質詢是在5月15日，之後的5月就剩下兩個禮拜，也就是5月17日和5月24日，若是要早一點，那就是 5月17日，晚一點就是5月24日，這樣一想，就知道答案了 ，就是5月17日。

徐巧芯更澄清說，她當時之所以說徵召有變數，並不是說會有什麼改變，而是要告訴大家，還有一個禮拜，兩個候選人都可以用自己的方式努力。她認為，目前看起來，徵召侯友宜的機會還是高，跟她之前講的一樣，並沒什麼改變。