星座專家唐綺陽分析5／8~5／14星座運勢，本周水星逆行金牛，是調整價值觀的好時機。此外，木星進入衝刺階段，即將跟0度的冥王星產生相位，有即知即行的能量，充滿改變的決心並且能夠為此付出行動力，不過值得注意的是，要避免衝動行事，遠離危險的人事物。
隨著金星進入巨蟹，大家也開始逐漸關注家庭關係，感受情緒的價值，進一步領略其中的情感交流，包括藉由抒發情緒安穩自己的內心。再者，這段時間也容易出現房子、料理方面的相關話題，相信能從中獲取不少資訊。
星象影響：水星逆行金牛、木冥將有相位、金星進巨蟹。
【累的：金牛、巨蟹、天秤、摩羯】
金牛：聚會多且成為討論焦點，戀情受到外界評論影響
巨蟹：工作上多思考相信直覺，感情固執讓人覺得難溝通
天秤：工作避免過多情緒、接收讚美，桃花來自高層
摩羯：職場遇勁敵，做好分內事物，愛情方面避免固執
【穩的：雙子、處女、射手、水瓶】
雙子：工作暫停給自我思考空間，感情清楚內心的想法
處女：工作因有好夥伴而燃起鬥志，職場戀情機會高
射手：職場上有遠程計劃，有海外或異國之戀的機會
水瓶：調整事務不對勁之處，親友介紹的對象可多了解
【讚的：牡羊、獅子、天蠍、雙魚】
牡羊：下定決心能翻轉命運，愛情上主動能扭轉乾坤
獅子：增加職場知名度受到肯定，戀情動向逐漸明確
天蠍：工作能力強而有所收穫，打扮能增加桃花運
雙魚：用智慧協調工作好壞狀態，感情更能釐清關係
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。