星座專家唐綺陽分析5／8~5／14星座運勢，本周水星逆行金牛，是調整價值觀的好時機。此外，木星進入衝刺階段，即將跟0度的冥王星產生相位，有即知即行的能量，充滿改變的決心並且能夠為此付出行動力，不過值得注意的是，要避免衝動行事，遠離危險的人事物。

隨著金星進入巨蟹，大家也開始逐漸關注家庭關係，感受情緒的價值，進一步領略其中的情感交流，包括藉由抒發情緒安穩自己的內心。再者，這段時間也容易出現房子、料理方面的相關話題，相信能從中獲取不少資訊。

星象影響：水星逆行金牛、木冥將有相位、金星進巨蟹。

【累的：金牛、巨蟹、天秤、摩羯】

金牛：聚會多且成為討論焦點，戀情受到外界評論影響

巨蟹：工作上多思考相信直覺，感情固執讓人覺得難溝通

天秤：工作避免過多情緒、接收讚美，桃花來自高層

摩羯：職場遇勁敵，做好分內事物，愛情方面避免固執

【穩的：雙子、處女、射手、水瓶】

雙子：工作暫停給自我思考空間，感情清楚內心的想法

處女：工作因有好夥伴而燃起鬥志，職場戀情機會高

射手：職場上有遠程計劃，有海外或異國之戀的機會

水瓶：調整事務不對勁之處，親友介紹的對象可多了解

【讚的：牡羊、獅子、天蠍、雙魚】

牡羊：下定決心能翻轉命運，愛情上主動能扭轉乾坤

獅子：增加職場知名度受到肯定，戀情動向逐漸明確

天蠍：工作能力強而有所收穫，打扮能增加桃花運

雙魚：用智慧協調工作好壞狀態，感情更能釐清關係