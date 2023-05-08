新冠疫情、中美等地緣政治，牽動供應鏈調整；三芳印尼廠營收比重上升到兩成。配合客戶分散風險腳步，三芳計劃印尼增加1條乾式PU產線，以8個月建置期來推算，投產時間點落在第四季；屆時，月產增至120萬碼。

三芳鞋材營收占比86％、運動用品5％、紗線暨薄膜3％、交通運輸材料約1％；以品牌端來看，Nike（NKE-US）營收比重約43％、愛迪達14％，還有New Balance、PUMA、亞瑟士等。伴隨多元利基、需求復甦發酵，去年EPS1.18元，配發現金0.8元。

三芳全球四個廠區，台灣PU月產20萬碼、7條薄膜、12條紗線；越南廠擁有4條溼式PU產線、10條乾式PU產線，月產220萬碼；印尼廠4條乾式PU產線，月產100萬碼；大陸有4條乾式PU產線，月產70萬碼。

三芳因原料庫存約有一季的時間差，原料價格回檔效益於第一季起逐步反應，帶動毛利率回升，搭配鞋材旺季，營運持穩增溫。因主要客戶在印尼、印度擴充方向不變，長期而言不悲觀。