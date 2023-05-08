獲得台北市政府體育局冠名贊助的台北龍足球俱樂部，挑戰了2023賽季企業甲級足球聯賽，因為球隊主要練習場地北市大學足球場整修中，目前暫時先到附近的手球場或是百齡公園河濱足球場、大佳河濱迎風足球場練習，期待5月底、6月初左右球場整修完畢後，可以好好訓練，讓球隊在2023企甲聯賽戰績能有所提升。

台北龍足球俱樂部目前在2023企甲完成了5場賽事，戰績1和4敗勝場尚未開胡，日籍教頭今井敏明透露，球隊主場目前整修中，很可惜讓球員在訓練場地上比較不穩，不過球員仍是很努力訓練，展現教練指示的策略，期盼主場整修完畢後讓球隊可以固定訓練，增加團隊穩定性。

台北龍足球俱樂部隊長王翔毅指出，今井敏明教練帶來不同的觀念，也注重團隊練習態度跟觀念，他認為學習教練希望大家學習的歐洲足球速度、體能球風是可行，只是目前大家還在磨合、適應中，待更多配合後相信會更熟練；因為主場整修中，大家訓練上多少有點影響，在比賽場地是人工草，目前練習球場是天然草兩種不同球場狀況，待5月底、6月初整修完工後，可以回到自己主場訓練，應該會對團隊更有幫助。