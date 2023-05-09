建通精密指出，4月集團營收出現雙減，主要是因為客戶需求疲軟，電器插頭業客戶持續去化庫存，客戶端下單仍相當保守所致。

展望未來，建通精密表示，雖然大環境變數仍多，但後續仍須觀察終端需求回升程度。惟特殊新型銅材煉製廠土建已屆收尾階段，機器設備已陸續到港，預計6月逐步定位機台，後續等待政府核發使用執照，將可開展煉製異型導體銅材新事業。