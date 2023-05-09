世界先進4月營收 攀近七個月新高 17:532023/05/09 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界先進（5347）2023年4月份合併營收約為新台幣35.69億元，攀近七個月新高。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月營收較2022年同月新台幣44.86億元，減少約20.43％，但較上月營收新台幣25億元，增加約42.77％。 世界先進公司發言人黃惠蘭指出，營收月增，主要是於晶圓出貨量增加之故。 《半導體》世界先進4月營收反彈 登近7月高 《興櫃股》路易莎咖啡6大引擎齊開 今年跳躍成長可期 台達電4月營收315.42億 寫同期新高 #世界先進 #月營收 #新台幣 #攀近 #七個 也許您會感興趣 推薦閱讀 融程電4月營收年增逾3成 創同期新高 19:052023/05/08 財經 《生醫股》軒郁4月營收月增55.41% 衝刺母親節檔期 11:382023/05/09 財經 維田4月營收雙增 充電樁成長看旺 19:252023/05/08 財經 《電腦設備》融程電4月營收同期高 前4月登峰 16:492023/05/08 財經 匯市偏觀望 新台幣貶3.2分、收30.673元 19:492023/05/08 財經 《熱門族群》旺季不旺亮警鐘 台塑四寶4月營收全雙衰 14:082023/05/09 財經 軒郁國際雙喜臨門 瑞士發明展奪金、4月營收同期新高 22:232023/05/08 財經 《半導體》穎崴4月營收近1年低 前4月續創同期高 07:572023/05/09 財經 《其他股》森威能源4月、前4月營收 年增逾7成 17:092023/05/09 財經 仁寶4月營收年增46％ 表現符合預期 17:442023/05/09 財經 《電腦設備》精英首季毛利率連3季達12% 精益生產計畫奏效 09:082023/05/09 財經 江西強降雨 53.6萬人受災經濟損失近30億元 09:442023/05/09 兩岸 和大4月營收續創同期高 宣布啟動事業群分割計畫 16:432023/05/09 財經 明係4月營收創單月新高 早盤股價續創波段高點 12:122023/05/09 財經 《觀光股》超越疫前！雄獅終止連11虧 Q1獲利飆近4年高 16:592023/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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