建築工地疑因灌漿造成路面隆起，工務局已勒令停工。（新北市工務局提供）

新北市中和區立德街巷內今（9）日疑因大樓新建工程灌漿，造成路面隆起，新北市工務局獲報派員到場了解，據工地主任表示，現場為基地內CCP灌漿工作，有水泥從基地旁路面滲漏。工務局已勒令工地停工，待道路修復委託公會評估確認後始得復工。

據了解，今天上午11時許1999接獲民眾通報，中和區立德街巷弄內路面有坑洞及隆起，新北市工務局、警察局、消防局均派員前往，經工地主任表示，現場為基地內CCP灌漿工作，有水泥從基地旁路面滲漏情形。工務局立即要求現場暫停施工，並要求承造廠商安排機具進場開挖，確認道路路基狀況。

目前該段道路已先舖設鐵板，並由管線單位確認管線情形，待下方灌漿處凝固後，預計今晚進場修復，並協請義交進行交通管制。

工務局表示，本案施工涉及損壞道路，已違反建築法第68條及89條規定，將依法核處並予以勒令停工，待道路修復完成後應委託公會評估確認後始得復工。