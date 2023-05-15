信義區天坑完成灌漿填平 蔣萬安：今恢復行人通行

台北市信義區崇德街60巷13日因鄰近建案施工問題，發生道路坍塌下陷。台北市長蔣萬安15日赴台北市議會進行專案報告，他表示，昨日晚間已完成灌漿填平，今日優先恢復行人通行，並要求承商加強周遭鄰房的安全觀測。

蔣萬安指出，昨日晚間7時完成灌漿填平，今日優先恢復行人通行，並要求承商加強設置周遭鄰房安全觀測，提高觀測頻率，一定要經過安全檢測，住戶才可搬回，安全回家。

他說，崇德街60巷共5戶、10名住戶已做預防性疏散，安排至旅館住宿。而因應信義區崇德街60巷道路下陷，將清查全市工地尤其針對開挖中102處基地，1周內檢查完畢，若有任何公安疑慮，立即停工並進行改善。

另，台中捷運10日中午發生重大意外，豐樂公園站旁附近工地施工，大型吊車吊掛鋼樑建材時掉砸落，貫穿捷運車廂，造成多名乘客傷亡，並影響捷運通車。

蔣萬安表示，已要求捷運局、捷運公司、建管處和勞檢處，全面清查捷運沿線建築工程、塔吊作業，缺失部分已完成改善。且北捷即刻檢討緊急應變程序、儘速完成現場人員訓練。北捷、捷運局檢討於月台、詢問處設置緊急停車按鈕，並檢討增設遠距偵測系統設備的可行性。