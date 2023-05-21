第7屆世界智能大會高峰論壇19日在大陸天津舉行，中國工程院中國新一代人工智慧（AI）發展戰略研究院首席經濟學家、南開大學經濟研究所長劉剛在會上發布2023年大陸人工智慧科技產業區域競爭力最新排名，北京、廣東、上海位居前三，浙江、江蘇等省市緊追其後。

大陸《光明日報》21日報導，這份題為《中國新一代人工智慧科技產業區域競爭力評價指數2023》的報告顯示，從2023年中國人工智慧科技產業區域競爭力總體評價指數來看，排名前十的省級行政區分別是北京市、廣東省、上海市、浙江省、江蘇省、山東省、四川省、遼寧省、安徽省、湖南省；排名第11至第20位的省級行政區依次是福建省、湖北省、陝西省、天津市、重慶市、吉林省、黑龍江省、河南省、河北省、江西省，屬於第二梯隊。

據介紹，該報告構建了包括2200家人工智慧企業、5722個投資者（投資機構和非投資機構）、438所AI大學和307家非大學科研機構、967家產業聯盟、在大陸境內召開的總計2318場會議、31個省、市、自治區出台的775項相關政策和3507家人工智慧產業園區規畫建設情況等在內的中國智能經濟樣本庫。

報導稱，自2018年開始，《中國新一代人工智慧科技產業區域競爭力評價指數報告》已連續發布6年，動態刻畫了人工智慧科技產業區域發展情況。

另中新網報導，2023年（第29屆）北京科技周20日在北京城市副中心開幕，主題為「熱愛科學崇尚科學」，將持續至5月31日。今年展示面積超過1.2萬平方公尺，展出近300個展品，既涵蓋人工智慧、醫藥健康、智慧裝備等多領域科技創新成就，還包括一批具有互動性、體驗性與趣味性的科普創新成果。