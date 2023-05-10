買房千萬不要跟公婆或家裡人拿任何一毛錢！一名人妻日前表示，當初公婆自願借頭期款幫原PO夫妻買房，之後錢還清，婆婆卻賴在她家不走，一周住四天，指當初她有借頭期款，所以能長住，幸好神隊友老公硬起來反擊，這些錢已經還了，不是藉口，婆婆瞬間臉色鐵青走人，一個月沒來家裡。

原PO日前在Dcard發文，3年前因為疫情影響工作收入，導致買房頭期款不夠，公婆知道後表明願意先資助，等疫情過後工作穩定再慢慢還就好，但原PO害怕上演公婆情勒戲碼，遲遲不答應，最後在老公說服下，才咬牙說好並買下新北三重的房子，沒想到是錯誤的決定。

原PO表示，疫情解封後，婆婆經常來看孫子，順理成章住下來，且一個禮拜住4天，讓原PO覺得不妙，決定把話說清楚，沒想到婆婆開始情緒勒索，說當初是她出借頭期款的，嗆「連住一晚都不行？」

原PO聽完氣到不行，所幸老公是神隊友，嚴厲地對婆婆說，這筆錢都有還，不能拿來當藉口，住一天就算了，一周住4天已經影響生活，讓婆婆臉色鐵青離開，至今已一個月不來家裡。也深刻體會到不管跟公婆借多少，都會成為情緒勒索的理由。

對此，網友紛紛留言：「就算她不出錢也一樣會來住啦，以為她沒出錢就不來看兒子跟金孫了嗎」、「你們因為提早有頭款，確實省到了房價，婆婆情勒你們也劃清界線搞定此事了，整體來說賺到」，但也有人表示，「我們換房子，公婆也有資助，但是他們從來沒有來過新家，寧願在樓下等我們下樓，都不上樓的那種」。