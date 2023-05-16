民進黨主席賴清德在黨內通過排黑條款，政院也加速推動相關法令，立法院內政委員會針對《公職人員選舉罷免法》朝野協商，民進黨內卻出現雜音，傳10位綠營立委直接找上立法院長游錫堃，當面陳情，盼針對爭議條文能懸崖勒馬。前立委郭正亮15日在《新聞大白話》節目強調，全世界剝奪人參選權的罪名很少，大部分是貪污或重大組織犯罪，很多人爭論罪名及情節輕重比例不一，但至少黨內排黑條款通過應該已無解。

「我覺得這個《選罷法》排黑，立法院不一定會過，可是黨中央已經過了！」郭正亮表示，所以只要陳致中是民進黨員，他就不能參選；至於立法院會不會過？那不一定，因為很多人認為比例不一。然後為什麼是這項罪？為什麼是洗錢罪就嚴重？為什麼家暴不需要？有很多罪有很多人看來很嚴重，但沒有列入。酒駕也沒有列入，所以到底要列入到什麼程度。「而且是要剝奪人家的參選權！」

郭正亮提到，全世界剝奪人參選權的罪名事實上很少，大部分都是貪污，或者是重大的組織犯罪。就是說刑法有那麼多種罪名，你要列入哪些罪？還有另外一個原因是因為，這個法律修得不嚴謹，陳致中只被判1年，雖然罪名很嚴重，可是只判1年。一樣的罪也有輕重不同，都沒有列入考慮。很多人認為阿扁那天出來陳情是有道理的，可是黨的不准更生人參選已經通過了，賴清德現在要去修也不太可能，所以應該是無解了。