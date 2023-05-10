鴻海創辦人郭台銘近日點名海基會董事長李大維，控訴李打電話告知「大小姐要你不要買疫苗」，相關指控雖遭當事人否認，但蔡政府擋疫苗的說法仍持續延燒。前立委郭正亮今( 10 )日指出，蔡政府擋疫苗，主要是想保護國產疫苗，不希望BNT太快進口施打，但迫於慈濟的壓力才放行；而蔡政府對於上海復星的厭惡，也是不希望被認為透過中國大陸救台灣人的命，讓意識形態高於台灣老百姓的生命之上，真的太可惡。

郭正亮今在《大新聞大爆卦》節目中指出，蔡政府原先是預想，高端在 5 月下旬可以得到緊急授權，結果拖到 7 月還沒搞定，高端還沒開始製造，當然不會讓郭台銘 5 月就去買疫苗。

郭正亮直言，蔡政府把國產疫苗高於人命損失，視高端的股票價格重於台灣人的性命，甚至最終也沒有照規定做事，高端只做兩期試驗後就開始施打，二期的報告到最後還是沒有交。他也舉中國大陸為例，雖然大陸也保護國產疫苗，但至少科興、國藥都通過WHO認證、做完三期試驗，蔡政府完全是違反藥界規則，只因為心愛的疫苗還沒達標，就阻擋其他的疫苗進口。

郭正亮指出，新冠疫情在 6 月突然擴張、造成很多人死亡，連慈濟都看不下去，出面控訴高中生沒有疫苗，而七月有暑假班、馬上就要開學，才會要求政府採購BNT讓年輕人可以施打。

郭正亮表示，並不是因為郭台銘的壓力讓政府讓步，而是慈濟直接放話，說政府還要繼續擋，就要召開記者會，而政府得罪不起慈濟的信眾，不得不開放。他也提到，蔡政府為了不讓郭台銘跟慈濟獨攬功勞，把台積電拉進來，最後才變成三家一起採購 1500 萬劑，但那時已經到 6 月下旬，高端的緊急授權已經確定 7 月會有。上述的時間線，是大多數老百姓的認知，也就是最終的事實。

郭正亮也提到，蔡政府還想拿私人信件來硬拗，請御用記者寫獨家報導，結果記者只寫一半，稱BNT只同意政府採購、不允許私人購買，但實際上信件中所說的「政府(Government Body)」就有包括政府授權的民間單位，而且連信件後面「獨立台灣政府」那部分也沒有寫出來，被上面授意要選擇性報導，結果直接變成豬隊友。

郭正亮痛批，「真的做得太難看」，真正的故事就是蔡政府要擋BNT疫苗、不希望太快開放進口，讓國產疫苗能夠先發展，當時還說要讓高端成為第二個台積電、第二個台灣之光，而當時政府和綠營民代對上海復星的厭惡，也是因為不想被認為是透過中國大陸救台灣人的性命，陳時中還不願意跟簡體字的復必泰合照，一定要拿掉布條才拍照，意識形態真的太重了。郭正亮也說，他就是因為BNT才跟民進黨漸行漸遠，把意識形態放在老百姓的生命之上，真的太可惡。