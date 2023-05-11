鴻海創辦人郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，甚至更指時任總統府秘書長李大維曾在2021年6月17日打電話給他，告知「這個大小姐說，你還是不要買了」。對此，中天《盧秀芳辣晚報》10日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾是否認為，當初蔡政府是否有擋民間團體購買疫苗，沒想到大部分民眾都表示，「就是有擋疫苗，可能想要讓台灣做疫苗的賺錢吧」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》10日由「辮子妹」進行街訪，對於蔡政府是否有擋民間團體購買疫苗，許多民眾紛紛認為「就是有擋疫苗，可能想要讓台灣做疫苗的賺錢吧」、「應該是有擋啦，我記得是」、「有擋疫苗」、「我們進疫苗的速度太慢了」、「有，因為我本身就討厭現在的政府」、「有做的人就是有做啦」、「政府一直在卡疫苗啊」、「當然有卡啊，當初買BNT很困難」。

但也有少部分民眾認為，「沒有擋，是郭台銘亂講，我認為是政治問題，因為要選舉才這樣」、「我當然是相信政府啊」、「完全不care，擋不擋疫苗我不在乎」、「陳時中就是愛作秀啊，一般的人都認為是政府在做，事實上政府哪有做什麼事，編那麼多錢，花到哪裡？」。