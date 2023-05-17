國民黨今(17日)正式徵召提名新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘展現風度，喊出「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」。媒體人張禹宣提到，此前許多網友在論戰，他都沒多加表示，但其實早已經清楚點明，他對於郭台銘絕對不會重蹈覆轍，將訴諸團結，表達高度樂觀。過去大家聲稱郭台銘是政治素人，但這回他的處理卻做到了政治人物最難的課題：大我。直呼藍營下一步的侯郭配，將勢不可擋。

「郭台銘的大我。」張禹宣今(17日)在臉書發文提到，昨(16)日許多網友在論戰時，他都沒多加表示，因為時間會還原一切。在接連兩個節目（包括中天）中，他都已經清楚點明，他對於郭台銘絕對不會重蹈覆轍，將訴諸團結，表達「高度樂觀」。

張禹宣強調，過去，大家聲稱郭台銘是政治素人，但這回他的處理，卻是做到了一個政治人物最難的課題，大我。

張禹宣直呼：下一步，侯郭配將勢不可擋！

張禹宣還在留言區開酸「郭台銘：侯友宜是最強候選人。深綠郭粉崩潰：拒投侯友宜！」網友表示「只要下架民進黨就好，對這個政黨非常反感和失望！」、「1450要大崩潰了」、「隊長已定，團結一致！2024最終目標是要下架貪腐的執政黨，這才是大多數台灣人民的心聲！」