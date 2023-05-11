新北市五股區昨（10）日驚傳兇殺棄屍案，25歲張姓男子疑似債務糾紛遭槍殺，頭部中彈陳屍在五股水碓公園附近的顛坡，警方昨逮捕涉嫌重大的26歲債主姚姓男子以及協助棄屍的24歲梁姓男子，新北地檢署稍早聲押禁見姚男、梁男。

檢方指出，姚男涉犯殺人、遺棄屍體、槍砲，涉犯係5年以上重罪，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，梁男涉犯遺棄屍體，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，因此聲押禁見2人。

另外，檢察官今日也已相驗遺體完畢，將定期解剖，以查明詳細死亡原因及相關細節。

警方昨日下午2時許接獲張男父母報案，稱兒子9日晚間出門後便杳無音訊，警方循線發現姚男曾與張男接觸，對方在警方追問之下才供出張男輕生身亡，並已棄屍在五股山區，後續也在五股水碓公園附近找到張男遺體。

姚男聲稱張男多次向自己借款達70萬元，9日晚間兩人相約在姚男住處附近談判債務問題時，張男還想再借50萬元，遭拒絕後就輕生身亡，姚男見狀便與梁男合力將其拋屍五股山區，不過，警方不採信姚男的說法，由於不僅案發現場有他殺跡象，且作案槍枝也在姚男車上找到。

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