《默殺》以女高生失蹤案為開端，從特教生視角探討弱勢族群的困境。（北影提供）

2023第25屆台北電影節於11日公布本屆「國際新導演競賽」12部入選名單及精采預告，其中柯汶利、柯震東兩人的首部劇情長片將代表台灣角逐大獎，另繼首波曝光的經典重現片單，再公布「未來之光：加拿大」單元5部電影，將由演而優則導的才女夏洛特勒彭的首部導演長片領軍，帶影迷領略加國多元蓬勃的創作活力。

啟發自真實社會案件的《默殺》以發生在女子高中的少女失蹤案件為開端，帶出現代人的恐懼與漠然，同時以被霸凌卻有苦難言的特教生視角，探討弱勢族群的困境，細膩而大膽的拍攝手法獲得極高評價。聽聞入選消息，曾以短片《自由人》入圍台北電影獎的導演柯汶利開心再次受肯定，「台北電影節看著我從短片一路到長片。謝謝所有幫助過這部電影的夥伴，也感謝台北電影節提供這個平台讓我們的電影可以被看見。」

柯震東首次升格導演就展強烈創作風格，《黑的教育》描述3名高中生在畢業典禮當晚交換祕密，而引起一發不可收拾的蝴蝶效應，揭露人性黑暗以及探討好人壞人定義。得知此消息後，柯震東表示：「謝謝台北電影節再次的肯定，很榮幸可以跟世界各地的新導演們入選這個獎項。」最後也興奮對劇組喊話：「感謝我的劇組團隊！我的演員！我們台北電影節見！」

11日亦公布本屆「國際新導演競賽」評審團陣容，由去年獲得台北電影獎影后的陳湘琪擔任評審團主席，及韓國電影監製吳姃琓、香港資深導演趙良駿、台灣導演樓一安、及柏林影展選片人馬克培安森共5位在國內外擁有豐富經歷的國際影人出任，將共同選出「最佳影片」及「評審團特別獎」得主。此外，由觀眾評分票選出的「觀眾票選獎」，以及與台灣影評人協會合作的「台灣影評人協會推薦獎」，以上4個獎項的得獎名單，都將於6月27日國際新導演競賽頒獎典禮上正式揭曉。

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