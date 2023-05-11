在日本央行11日公布的英文版摘要中寫道，在植田上個月首次利率決策會議中，經與會的小組成員耐心地（patiently）討論後，決定維持現行超寬鬆政策不變。彭博社解讀，上述耐心地的意思是，在等待日後可順利完成的一種狀況。之前，已在4月初卸任的黑田東彥行長，則是一直使用執意地（persistently）當做副詞。

彭博社統計，執意地在黑田在的3月份英文會議記錄中，一共出現3次。植田接任後的4月，耐心地則被提及兩次，但已不再使用持續地一詞。

不過，由於日文原稿中所使用的詞彙沒變，即使英文稿中出現不一樣的副詞單字，日本央行可能也不會出現重大政策改變。但部分專家學者認為，英譯文字的不同，表示日本央行認清日本經濟現況確實已有變化。

一吉證券（Ichiyoshi Securities）認為。日本央行重視跟全球溝通，之前央行官員也曾透露，日本央行的新聞稿字字斟酌，故現在這樣翻譯一定是有意圖的，也證明央行觀點出現轉變。

一吉證券解釋，萬物齊漲的日本，前幾個月物價漲幅才衝破40多年來最大，目前雖稍微下降，但降幅卻不明顯。因此，日本央行現在改用耐心地當作副詞，可能更適合當地景氣狀態。也就是說，只要有耐心的話，一旦條件符合政策或將變化。

這份日本央行的英文新聞稿中，也看得出利率決策小組認為，日本央行2%通膨目標確有進展。有位成員指出，通膨目標快要實現，因為上下行都有風險存在，故目前維持超寬鬆政策是合適的。

日本央行之所以那麼在乎全球投資人，是因為這些投資大眾可以左右日本金融市場的走向。故在黑田卸任後，植田的一言一行正被市場檢視中。日本央行在2018年，率先使用英文編寫自己的前瞻指引，就是要避免被誤解，進而導致日本股匯市出現劇烈波動。

彭博社指出，在聯準會的前瞻指引中，置入耐心一詞後，全球央行行長也對這個字更加熟悉。另外，日本央行也表示，已意識到2%通膨目標是否能穩定達成，目前正來到關鍵時刻。

植田在4月28日利率決策後表示，自己真實的感覺是要繼續實施貨幣寬鬆政策，且需要更多一點耐心。日本央行前任官員認為，植田當時是急於向全球解釋自己的政策。對於這次更改英文用詞，不知道是不是就是植田本人的意思。

野村綜合研究所（Nomura Research Institute）表示，日本央行英文措辭改變可能具有某種重要意義。這或許在暗示，日本央行正以更加開放的心態來觀察各項經濟數據。