新北市林口區11日發生工廠火警，因該工廠為製鋁工廠，內含高溫液態鋁的禁水性物質，所幸該工廠平日有自衛消防編組，所以在火警發生後，相關人員便迅速啟動，並以滅火器將撲救，消防到場時，不僅火勢已經完全熄滅，廠區員工也都完成疏散。

今日上午8時許，位於林口工業區內的製鋁工廠發生高溫液態鋁外洩，導致周圍器具冒煙起火，由於該物質為禁水性物質，無法以水滅火，否則恐使災害擴大，所幸該工廠有自衛消防編組機制，並於平日積極演練，因此火警剛發生，滅火組員工立即使用滅火器灌救，迅速將火勢撲滅，同時疏散廠區員工，消防局獲報到場時，火勢已完全熄滅。

消防局第二救災救護大隊大隊長莊渝淵表示，工廠內部相較住宅多存放易燃物或高危害物質，故依消防法規定工廠人員每年要進行自我演練，並向消防隊繳交自衛消防編組演練，且唯有平時確實地進行防火管理教育訓練及情境模擬，在火災發生時才可以準確的應變各個狀況。