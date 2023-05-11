振樺電表示，受線上線下解決方案（O2O Solutions）因總體經濟及消費市場情勢不明朗，導致下游通路拉貨力道持續疲弱，在去年高基期之下，較同期減少約33％，不過，產業物聯研製中心（Embedded Foundry）則因軟體定義資料中心及高階醫療運算客戶積極拉貨，首季成長約11％，並創歷年同期新高。

振樺電三大事業體，除了持續深耕既有客戶及品牌通路外，目前正積極擴大全球一線客戶市占率，使整體營運與獲利結構更趨扎實穩定。線上線下解決方案今年首季雖因營收疲弱，規模經濟不足的情況下，導致毛利率微降，但產業物聯研製中心在產品及客戶結構持續優化下，仍推升整體毛利率攀高。

展望後市，振樺電指出，除了地緣政經環境依然動盪外，利率及停滯性通膨問題，也使得整體產業景氣面臨高度不確定性，但在集團合併轉型後，布局六大終端應用市場有成，就線上線下解決方案終端應用展望，零售餐飲通路客戶在連續兩季的庫存去化後，預計拉貨動能可逐步回溫，主要大型專案客戶可望於第二季起開始導入新產品布建，智慧物流主攻的線上購物線下退貨（BORIS）解決方案預計下半年拓展至歐洲市場，成為新的成長動能，數位金融則較為疲弱。

另外，振樺電近期於北美市場接獲數個機場自助報到及捷運智慧閘門等政府基建預算專案，預計於今年第四季放量出貨。

而產業物聯研製中心方面，半導體市場復甦時程及力道不確定性為業務發展的主要變數，而來自軟體定義資料中心及醫療運算的強勁需求，可望消弭整體業績波動。

市場預估，振樺電在雙引擎六大終端應用市場及區域布局的平衡中，2023年整體業務獲利率穩定，可望逐季成長。