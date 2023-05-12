相信許多人面試時，都有過被刁難的經歷，就有一名求職者，日前在一場面試中，被人資處處刁難、嫌棄，未料囂張態度惹到部門主管，當場發飆，2句話電爆人資，讓求職者直呼心暖。

香港臉書社團「奴工處」日前接獲網友投稿，分享自己的求職經歷。該網友表示，自己曾經參與過一場面試，面試者有人資部職員與部門主管。過程中，人資頻頻刁難，質疑自己學歷不足，甚至直接否決原PO的要求薪資，稱「你不值得這個價」。

沒想到此時部門主管當場發飆，怒轟人資「值不值是我了算，不是你人資來決定！」、「專業工作由我評估，不需要你的意見」，接著就把人資轟出會議室，讓原PO不敢置信：「人資離開的時候，臉色超級難看」，事後部門主管以禮相待，結束了面試。而原PO雖然獲得錄取，但最後沒有報到，因為應徵上了另一份薪水更優渥的工作。

網友看到後紛紛大讚部門主管：「好主管」、「這上司很可以啊，部屬一定很幸福」、「真暖心」，但也有人直言其實這是公司常用的伎倆：「白臉黑臉，永遠用不膩」、「這就很明顯串好戲的啦」、「這樣部門主管就可以自然壓價了」。