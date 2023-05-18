一名女子與母親相依為命，嫁人的條件是必須與媽媽同住生活，因此婚事一直觸礁，終於遇見願意接納自己的真命天子，未料準婆婆卻百般刁難，甚至在婚禮上宣讀包辦所有家事在內的「四大家規」，給她下馬威，女子當場一句話反殺婆婆，且全場沒人敢說話，引發熱議。

大陸平台近日流傳一篇文章，一名女子汪倩，從小父母離異，與母親相依為命，家境清寒，好不容易撐到大學畢業，沒想到此時母親生病了，她深知母親養育的辛勞，因此結婚的條件，就是男方必須接納母親同住一起，也因此多段姻緣都觸礁，畢業過了6年始終沒找到另一半。

汪倩在一次相親中，認識了徐封，才知道對方是自己大學校友，兩人一見如故，對於與母親同居要求，徐封也二話不說答應了，因此開始了以結婚為前提的交往。未料準婆婆百般刁難，先是要求兩人的房子登記在公婆名下，到了婚禮當天，準婆婆先是祝賀兩人結婚，接下來話鋒一轉，開始宣讀家規「一、包辦所有家務事，二、照顧公婆，一切都必須聽公婆的話，三、所有事必須以丈夫為主，不得干涉對方，四、工資全部交給公婆，再由公婆決定每個月的生活費」。

婆婆宣讀完後，在場賓客也開始議論紛紛，汪倩則是面露不可置信的表情，接著看向丈夫徐封，沒想到對方竟然是一副理所當然的表情，讓她失望至極，拿起麥克風向全場說「我確實很想嫁，但不是要卑微的嫁人，這個家規讓我失去了所有的自由，這樣結婚意義何在，既然如此不如不結」，接著就取下婚戒，帶著媽媽離開現場，留下錯愕的男方家庭與賓客們。

女方表示，看到婆婆的態度，就知道以後絕不會對待自己好，而看到徐封的反應，她也知道未來男方只會是個媽寶，絕不會站在自己這邊。