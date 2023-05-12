中信兄弟10日季中換帥，由副領隊兼任農場主管彭政閔接任一軍總教練，「恰總」執教生涯首戰12日在府城登場，他也公布自己選擇的背號為86號，他也解釋選擇此背號的原因。

彭政閔球員時期都是穿著23號球衣，上月球團也才幫他舉行背號引退儀式，沒想到突然接到異動通知，而他最終選擇86號而不是讓23號復出。

「因為我是8月6日生，每個人出生都是開始接受新的事物跟思維，我當然也希望能用這樣的角度提醒自己。」彭政閔提到，期許自己不只是把好的傳統留下，也要能接受更多新思維跟資訊，繼續幫助棒球。

彭政閔坦言，自己在前天接到執掌兵符的通知時感到有些錯愕，「但也沒有太多可以選擇，就先這樣做，把該做的事情做好。」接到通知後的這段時間他也都密切與教練團進行溝通、討論，希望能讓球隊轉好，朝3連霸目標邁進。

昨天統一獅總教練林岳平就說十分期待今天與經典賽戰友彭政閔、王建民鬥智，「恰總」也十分開心能用總教練身分與他們對戰，「其實樂天也是（意指曾豪駒），其實很多隊的總教練都是過去中華隊戰友，我還有很多東西要向他們學習，但現在更重要的是專注在自己隊上，如何幫助球隊取勝。」