富邦悍將位傳奇洋投羅力除了在27日啟用「羅力條款」，將擔任先發投手象徵性投1打席，28日還要在「L39end:The One and Only」主題日賽前開球。

富邦球團邀請球迷共同向傳奇致敬，「L39end」主題日場外將安排眾多與羅力有關的活動攤位與球迷同樂，包括「踏上征途」、「勇往直前」、「勝利擊掌」、「光榮永在」等關卡，只要完成闖關，即可獲得羅力傳奇金屬書籤一份。

去年9月5日富邦球團在新莊球場為羅力舉辦引退儀式，並宣布富邦悍將的39號球衣將永久屬於羅力一人，「L39end」28日賽前，將為設置在球場的羅力背號紀念展示裝置進行揭幕儀式，象徵傳奇背號將陪伴悍將未來每一場主場賽事，同時羅力也將擔任開球嘉賓，為比賽開出精彩好球。

本次「L39end:The One and Only」主題日除場邊活動以外，球團也安排更多讓家人們與羅力近距離見面的活動機會，27日賽後及28日賽前均舉辦「羅力榮耀簽名會」。