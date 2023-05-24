中信兄弟23日與味全龍之戰因雨成為史上第12場「跨日大戰」，最終打到隔天凌晨1點03分才結束，成為中職史上最晚結束時間，打破去年10月7日富邦悍將與統一獅的紀錄。總教練林岳平昨晚也在電視前觀看這場跨夜「惡鬥」，他說：「這真的是老天給的考驗。」

獅隊去年與富邦打到11局才靠著范國宸再見安打分出勝負，最終在8日凌晨0點50分結束，成為中職史上第11場跨日大戰，結果不到半年史上最晚結束紀錄就被打破，昨天龍象大戰因雨2度暫停，最後由兄弟以10比7勝出。

中職史上12次跨日大戰獅隊就參與7次，「餅總」認為，比賽超過12點對體力來說是極大考驗，「不要說是運動員，一般人這時間也是在休息，身體感覺會比較沈重，不只球員，現場的球迷、工作人員都很辛苦。」

至於昨天龍象大戰比賽是否裁定引發熱議，對此林岳平認為，自己不是場中參與人員，無法對此做出評斷，加上任何的決定都攸關各隊贏球機會，「那時候該半局沒有打完，裁不裁定都很難。」

不像樂天桃猿總教練曾豪駒看到凌晨12點就關電視去睡覺，「餅總」則是看完全程，他坦言看到兄弟左投彭識穎練投時「挖地瓜」讓他忍不住笑出來，他拍手說：「好看，好看，這是老天給的考驗，造就漫長的球賽。」

林岳平也提到，若是碰上跨日大戰後隔天要出賽，會縮短賽前訓練量，讓球員專注在比賽中。