中信兄弟曾頌恩近期成為球隊倚賴中心打線，無奈在17日比賽中一次回壘不慎弄傷左腳踝，必須先下二軍休養，退場後看到自己腫脹的腳踝讓他忍不住流下男兒淚，但他也收到「恰總」彭政閔暖心關懷，準備迎接接下來的復健路。

曾頌恩昨天在7局上敲安並靠推進站上二壘，但在投手牽制回壘時不慎受傷，今天賽前他拄著拐杖到新莊棒球場，左腳踝綁著繃帶，無法參與球隊訓練。他還原昨天事發經過，自己上二壘後「亂跳」擾亂投手，突然投手轉身牽制，他急著回壘左腳卻沒收好。

曾頌恩恩說：「當下有聽到就像是『翻船』會聽到的聲音，第一時間站起來摸一下腳感覺還好，結果之後要二次離壘時發現跳不出去，只好趕快回壘叫暫停，請防護員上來。」

兄弟防護員跑上來查看傷勢後沒多久，曾頌恩就看到「恰總」也跟著跑出來，另他又驚又喜，後來退場時彭政閔親自攙扶他退場，讓曾頌恩直呼感覺心暖暖的，「原本（黃）韋盛說要扶我，恰哥說：『不用，我來就好。』，他真的是暖男。」

雖然初步檢查沒有傷及骨頭，但還需要等腳踝消腫後，進一步照核磁共振（MRI）看肌肉、韌帶是否損傷。在狀況好時卻碰上傷勢來襲，曾頌恩坦言一定會覺得可惜，「好不容易爭取來的先發機會，現在卻因為受傷要停下來，覺得有些懊惱。」

曾頌恩坦言退場後回到休息室，脫下襪子看到腫脹的左腳踝一度忍不住哭出來，今天早上教練團開會後告知他需下二軍休養的決定，彭政閔也特別與他談話，除了關心身體狀況外，也以過來人經驗分享，希望他不要受情緒影響到復健，「原本以為只會跟我說辛苦了，下去好好休息，沒想到會講這麼多。」