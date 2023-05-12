中信兄弟12日靠著詹子賢開轟，個人3安、貢獻3打點，加上吳哲源7局失1分好投，以6比1擊敗統一獅，奪下4連勝也送「恰總」執教首勝，賽後彭政閔從隊長王威晨手中接下首勝球，「這只是我們邁向3連霸的其中1勝而已，希望大家能繼續朝這目標前進。」

中信2014年入主兄弟，彭政閔是第7位教頭，前6人執教首戰戰績2勝4敗，彭政閔是第3位執教開紅盤的總教練，「對自己來說，這是當總教練的第1勝，這是靠大家努力拿到的，我會好好珍惜這1勝。」

今天賽前受訪時，菜鳥總教練難掩緊張情緒，賽後被問到真正執教後的感想？彭政閔表示，比賽開始後就減少許多緊張感，「教練們提醒我很多事，大家各司其職，球員們有都把應有的態度、精神拿出來。」

執教之路開紅盤，但「恰總」認為並不會因此鬆口氣，「這個職位不會有放鬆的時候，還是會用戰戰兢兢的心去面對每一場比賽。」賽後從王威晨手中接下首勝球，彭政閔也有些驚喜，「當時沒想到這個，他跟我說恭喜，有點驚訝，非常感謝他們。」這顆球會像其他紀錄球一樣，收藏在櫃子裡。