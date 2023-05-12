中信兄弟人事異動後首戰，靠著吳哲源先發7局僅被敲3安、失1分好投，以6比1擊敗統一獅，奪下4連勝，總教練彭政閔賽後誇讚吳哲源表現「太好了！像是看到經典賽的他。」吳哲源則回應：「我就盡力表現，他執教第一場，我也想讓他留下美好回憶。」

吳哲源前役面對富邦悍將投6局失5分（4責失），今天再度先發登板找回狀態，「這段時間有稍微做修正，主要是整體投球流暢度有變好，透過觀看先前比賽影片去做比對。」此外，他也讓想法回歸單純，收到不錯的效果。

「恰總」賽後也誇讚吳哲源表現太好了，還說讓教練團看到像經典賽時的他，聽聞總教練如此誇讚，吳哲源表示，自己只是盡力表現，「這是他執教第1場，我也想讓他留下美好的回憶。」

這次教練團人事異動中，過去在二軍提點他許多的投手教練王建民也上到一軍執教，吳哲源認為不管王建民是在一、二軍，對他而言都差不多，「這是我自己在比賽，重點是自己如何面對比賽，他有時候會給些小細節的提點，但主要還是在自己。」