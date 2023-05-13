上班族關心事業運，希望工作順遂、薪水越賺越多，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中點名牡羊座、雙魚座及金牛座，今年在工作上會表現得很亮眼，這些星座的民眾記得好好把握。

第1名：牡羊座（大膽嘗試、人財兩得）

牡羊座在今年有很棒的機會，不論是自己創業當老闆或是公司的職員，記得好好在客戶方面耕耘；另外，如果有新的機會也可以大膽嘗試，可望得到大家的讚賞。

第2名：雙魚座（多年耕耘、開花結果）

雙魚座對於工作抱持「隨緣就好」的態度，其實是因為他們對工作有太多想法，很難馬上聚焦說出自己真正想要的；今年一定要列出在工作上的目標，並朝著目標發展，絕對可以開花結果。

第3名：金牛座（勇於站上新舞台）

金牛座對於工作相對保守，常常一個工作會做很久，有新挑戰來臨時，都會謹慎考慮；木星5月份進入金牛座，對於金牛座來說，今年會有很多新的機會，只要跨出舒適圈、勇於嘗試，有機會可以站上新的舞台。

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