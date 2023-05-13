富邦悍將11日與統一獅交手，捕手張進德在首打席揮棒時提前傷退，球團13日將他降下二軍，拉上蕭憶銘，總教練丘昌榮表示，張進德預計15日會做核磁共振（MRI），進一步確認傷勢狀況，一軍主戰捕手交給姚冠瑋，「希望他能好好把握機會。」

面對獅隊先發投手古林睿煬，張進德在2局下首打席揮棒後露出痛苦表情，丘總、防護員上前關切，最後決定換人，由姚冠瑋接替打擊及後續蹲捕任務，球團當時回報他是左腰側肌肉緊繃。

賽後丘昌榮指出，張進德當時是反應有「被電到」的感覺，有點麻掉，必須要再觀察後續傷勢。不過今天傳出他的傷勢恐不如預期樂觀，球隊先將他降下二軍，後天將安排MRI檢查確認傷情，目前預計應需休息至少2週。

富邦本季接連傷了幾名捕手，去年表現優異的戴培峰在熱身賽階段因鉤狀骨骨折恐缺席上半季，11日才剛將蘇煒智降下二軍，當天又發生張進德突然傷退的情況，讓板凳出現沒有備用捕手可用的情況，讓丘總一度閃過若有狀況可能需要讓辛元旭或林澤彬蹲捕的念頭。

今天富邦拉上蕭憶銘，一軍主戰捕手任務交給姚冠瑋，丘昌榮表示，姚冠瑋在去年二軍表現很突出，攻守兩端表現都很不錯，是教練團期待的捕手，「他主要是差在經驗，不過每個人都有剛開始起步階段，希望他持續累積經驗、好好把握機會。」