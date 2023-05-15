立法院交委會15日邀請交通部就疫後國際航線規劃及全台整體觀光行銷規劃及願景進行專題報告。

觀光局自5月起至114年12月推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，辦理促進自由行旅客來台及加速團客來台措施。自由行來台旅客有機會抽獎獲得5,000元消費金，總共50萬份，另也鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊，依照停留天數及團體人數，給予5,000元到5萬元獎助金，預計獎助9萬團。

交通部報告時指出，自由行旅客來台消費金抽獎活動自4月28日中午開放登記至5月9日，已有6萬名自由行旅客登錄抽獎；團客獎助部分，截至5月9日申請共718團。

在觀光部分，交通部說，1至4月來台旅客約162萬人次，超出目標值37％。自5月1日起台灣已將防疫降級並解除相關管制，來台旅遊更加便利，預估5月下旬可達來台200萬人次。

交通部說，觀光局將持續妥善規劃執行觀光行銷等事項，積極推動加速擴大吸引國際觀光客方案，以吸引國際旅客來台，達成今年來台目標600萬人次、113年恢復疫前水準，帶動觀光產業加速復甦。

對於立委李昆澤質疑，全年旅客600萬人次是低標，卻可能無法達成，觀光局副局長周廷彰說，截至14日已達185萬人次，實際上高於預期，觀光局會持續努力。