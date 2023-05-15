救難人員合力將老翁搬運下山送醫。（新北市消防局提供）

今（15）日上午9時許新北市汐止區秀峰瀑布有登山客發現1名約70歲老翁趴臥小水池邊，下半身在水裡，上半身在岸上，立即向新北市消防局報案，救難人員趕抵，發現老翁口鼻並未被水淹沒，仍有呼吸心跳，但意識不清，救難人員現場給予醫療處置後，合力將老翁搬運下山，送往汐止國泰醫院救治。

新北市消防局表示，提醒所有喜愛登山的朋友，從事登山戶外運動應結伴同行，若遇到危險或身體不適，同伴才能在第一時間電話求救或作緊急處置。尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，才能讓救援能量快速到位，增加獲救機會。