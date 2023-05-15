麻豆市五市場今年更推出「鮑魚干貝粽」，每顆只要100元。（張毓翎攝）

台南市政府經發局今年整理出一份「名粽地圖」。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府經發局今年整理出一份「名粽地圖」。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

台南傳統市場有許多攤位販售粽子，經發局市場處因應端午節慶到來，盤點出轄內傳統市場販售粽子的攤位，整理出一份「名粽地圖」，價格從最便宜的16元一口粽，再到最貴的100元鮑魚干貝粽等特色粽子應有盡有；另外，端午節前夕，市場處也將在開元、水仙宮、西港及下營市場舉辦消費滿額送肉粽等應景活動。

市場處表示，台南傳統市場粽子多選用五穀米、糯米製作，搭配鴨蛋黃、香菇、紅蔥頭等內餡，夾帶著淡淡的粽葉香氣，撒上花生粉再淋上台南必備甜醬料，是屬於府城內獨有的味道，此次市場處盤點共計26處市場、45攤，整理出一份「名粽地圖」，有的是常態性販售，有的則是只有在端午期間推出。

市場處提到，有的粽子餡料豐富，也有主打健康養生款，其中隱藏在開元市場的「連芳綿手工五穀粽」，含有五穀米、蓮子、栗子、香菇和土豆等配料，清爽又健康。麻豆市五市場裡的「雲記粽子」更是不可錯過的當地名粽，雲記可接受端午節前預訂並針對顧客口味客製化，今年更推出「鮑魚干貝粽」，每顆只要100元。

市場處副處長顏惠結表示，每顆價格從16元到100元不等，價格相當實惠又親民，有意訂購的民眾可在端午節前先下單訂購，另外像是開元市場還有宅配服務，提供消費者多元、便利的管道購買。

市場處配合端午節慶推出慶端午系列活動，如水仙宮市場6月10日消費滿500元就送粽活動、開元市場6月17日包粽體驗活動，還有西港市場6月17日手繪端午彩蛋體驗活動，以及下營市場6月18日香包DIY體驗活動。