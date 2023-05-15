泰國大選結果即將出爐，在野黨遙遙領先，執政黨遭遇重大挫敗。對於選後的中泰關係變化，分析認為中國是泰國主要投資國之一，選舉結果不影響兩國經貿合作。

據路透社、法新社報導，本屆泰國大選已完成97%計票工作，改革派的前進黨（Move Forward）在普選中得到1350萬票，另一在野黨為泰黨（Pheu Thai）以1030萬票居次，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的團結建國黨（United Thai Nation Party）得到450萬票。

在野黨遙遙領先，但是所獲席次都與篤定組成新政府所需席次相去甚遠。如果要執政，在野陣營必須與包括軍政府任命、具軍方背景的參議院成員達成協議，就總理人選進行表決。

雖然最終結果尚未塵埃落定，然而中國市場人士分析，無論誰擔任總理執政都不會影響兩國經貿合作，「過去如此，現在也是如此」。

據第一財經報導，中國是泰國的主要投資國之一，以今年第1季的投資數據顯示，中資在泰國投資金額達到泰銖109.87億（約新台幣100億元）。普華永道中國企業融資與並購部和全球跨境服務合夥人張平平提到，中泰建交之初，中國企業對泰國的投資量並不是很大。然而在「一帶一路」等政策支持之下，中資在泰國的投資於2015年後開始大幅增加。

張平平提到，由於外資比較早進入泰國市場，使泰國在一些行業上占有獨特的優勢，比如汽車、電子與電器領域，這些優勢也吸引了中國企業把目光投向泰國市場。

普華永道泰國稅務高級經理汪元卿在報導中分析，汽車業是近年中國對泰國市場投資最「火熱」的項目，無論是整車企業還是零配件企業，中國車企可說是蜂擁而至。

他提到，2012年，上汽集團就與泰國正大集團合資開工廠，旗下的品牌名爵在2014正式進入泰國市場；長城汽車於2021年進入泰國市場；中國汽車輪胎模具製造商豪邁集團也在泰國投資。