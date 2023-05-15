路透社在3月曾報導，富士康拿到蘋果AirPods的生產訂單，並打算用在印度的廠房生產這些高單價的無線耳機產品。另外，富士康在3月下旬，也獲得卡納塔克（Karnataka）政府批准，得以在當地投資9.68億美元。

中國大陸在正式解封之前，幾次大規模封城動作，打亂新iPhone以及其它電子裝置的生產節奏。還有，美國與中國大陸之前的關係愈來愈緊張，都讓蘋果一直把中國大陸的產線外移，希望自己業務不要被政治衝突所波及。