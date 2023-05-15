路透社在3月曾報導，富士康拿到蘋果AirPods的生產訂單，並打算用在印度的廠房生產這些高單價的無線耳機產品。另外，富士康在3月下旬，也獲得卡納塔克（Karnataka）政府批准，得以在當地投資9.68億美元。
中國大陸在正式解封之前，幾次大規模封城動作，打亂新iPhone以及其它電子裝置的生產節奏。還有，美國與中國大陸之前的關係愈來愈緊張，都讓蘋果一直把中國大陸的產線外移，希望自己業務不要被政治衝突所波及。
印度資訊科技部（IT）於15日表示，蘋果電腦供應商富士康，計畫投資5億美元在當地南部的泰倫迦納（Telangana）興建工廠。同時，整項計畫一開始，就可創造2.5萬個就業機會。
路透社在3月曾報導，富士康拿到蘋果AirPods的生產訂單，並打算用在印度的廠房生產這些高單價的無線耳機產品。另外，富士康在3月下旬，也獲得卡納塔克（Karnataka）政府批准，得以在當地投資9.68億美元。
中國大陸在正式解封之前，幾次大規模封城動作，打亂新iPhone以及其它電子裝置的生產節奏。還有，美國與中國大陸之前的關係愈來愈緊張，都讓蘋果一直把中國大陸的產線外移，希望自己業務不要被政治衝突所波及。
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