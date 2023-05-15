KRRT成員各司其職，能在最短的時間內細膩、安全的完成任務，救出傷患。（袁庭堯攝）

從架繩、接觸、確保到吊掛，全程耗時不到30分鐘，KRRT成員動作迅速確實。（袁庭堯攝）

KRRT 22日將遠征法國普羅旺斯再度出戰「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」。（袁庭堯攝）

KRRT團隊使用的器材全數經過認證。（袁庭堯攝）

KRRT團隊使用的器材全數經過認證。（袁庭堯攝）

市長陳其邁15日特地前往慰勉隊員，期勉展現實力、帶回世界最精銳的救援技巧，造福台灣民眾。（袁庭堯攝）

高雄繩索救援隊（Kaohsiung Rope Rescue Team縮寫KRRT）集結高雄各地消防繩索救援菁英，2019年遠赴比利時參加「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」獲世界冠軍。22日將遠征法國普羅旺斯再度出戰，市長陳其邁15日特地前往慰勉隊員，期勉展現實力、帶回世界最精銳的救援技巧，造福台灣民眾。

KRRT成員來自高雄各地消防隊，隊員們利用值勤之餘的休假日空檔，自發性地精進繩索救援技巧，用來解決勤務中可能遭遇的高樓、山岳、或複雜地形，對於實戰幫助相當大，今年初燕巢一名男大生在校內吊橋墜落、柴山好漢坡民眾跌入山溝，都仰賴隊員們高超的繩藝，快速抵達現場架設繩索及擔架，將民眾安全拉起送醫。

「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」由比利時消防員發起，是繩索界奧運等級的國際賽事。此屆競爭激烈，全世界精銳消防救援退伍精銳盡出，主辦單位最後抽籤選出22支隊伍、共15國參賽。

KRRT過去就曾出征大陸、日本相關賽事，國內大小繩索賽事也有他們的身影。2018年初戰「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」就獲最佳新人獎，2019年再戰拿下世界冠軍，該賽事也因疫情停擺多年。

KRRT領隊孔垂翔表示，KRRT的繩索救援技術參考歐美等國，採用「雙繩」系統，避免救難過程中任何突發狀況導致的意外，技術方面更是全方位的操練精進，上山下海、城市災難意外都有對應策略。

「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」將有11道難題，分3天賽程進行。團隊必須自備所有器材，抵達關卡前才會知道測驗內容，考驗團隊的架繩應變能力、默契、效率、和安全落實度。

孔垂翔回憶參賽經驗，遭遇最難的一道關卡是快速道路橋下 75公尺深的救援任務，大會規定，5名隊員及受難者必須全數透過吊掛的方式、安全回到橋面上，危險性極高又消耗體力。大會也曾經為了考驗黑暗中的救援能力，安排全黑的室內考場，隊員們只能仰賴頭燈，在伸手不見五指的狀況下迅速排除狀況，帶著受難者全身而退。過去也曾遭遇水上難題，大會僅提供一艘小船供團隊使用，在水面上架繩、救援更是考驗團隊默契。

陳其邁表示，極端氣候的影響越來越顯著，高市幅員遼闊，強化消防局特殊搜救的能量刻不容緩。今年高市也通過消防署的國際搜救能力認證，可以參與整個國際救援，這對人民生命財產的安全也是一大保障。

KRRT隊員們認為，「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」美其名是競賽，其實是繩索救援技術的交流、共享平台，精進了全世界消防搜救人員的救難技巧，賽後大家可把所見所學帶回國內、應用在勤務上。KRRT去年起便不斷受邀到全台各地消防局分享技巧，希望讓全國民眾的安全更有保障。