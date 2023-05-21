近日一起「台版浩克」的案件引發社會關注，28歲朱姓健身教練20日上午在桃園市中壢區的便利商店內情緒失控，亂砸店內物品，襲擊到場處理的2名員警遭移送法辦。據了解，朱男曾在YouTuber「營養健身葛格Peeta」的影片中透露自己為陸軍特戰傘兵退伍，當兵時接觸健身，退役後成為健身教練橫掃各大健美競賽獎盃。

朱姓男教練去年8月曾登上YouTuber「營養健身葛格Peeta」的影片，分享自己練腿的健身菜單，朱男在影片中分享自己為陸軍特戰傘兵退役，接觸健身的契機為高中曾被霸凌過，希望變強壯保護自己，後來簽志願役時也才選擇最硬的單位服役。

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

而朱男此回大鬧超商躍上新聞版面後，也有不少網友認出身分，紛紛前往該影片下面留言朝聖，「感覺是蠻客氣的人阿....感覺遇到了什麼事情」、「超商浩克我挺你」、「朝聖朱教練，有夠帥，幹翻兩個警察」、「看了711新聞過來的」。

中壢警方指出，中壢派出所20日上午9時8分接獲超商報案，稱店內有名男子稱要輕生，且情緒激動並毀損店內商品，立即派員到場處理，員警安撫並勸導朱男離店，但朱男不僅未平復情緒，反而開始攻擊員警。

員警為制止朱男不理性的行為，對朱男噴撒辣椒水，對方瞬間陷入失控狀態並持續攻擊員警，使2名員警分別有輕微腦震盪、臉部擦挫傷，仍負傷將其制伏，朱男經員警壓制後送醫治療，經確認朱男沒飲酒，訊後將依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後，以5萬元交保候傳。

至於警方制伏朱男後仍持續持警棍失控狂打朱男，引發社會質疑過度執法，中壢警分局於20日晚間發布聲明表示，中壢派出所員警於20日獲報處理超商內朱男情緒失控案，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警有輕微腦震盪，朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警情緒失控致過度使用強制力。

中壢警分局說明，經召集重要幹部決議，有關員警究責除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。