國民黨預計在17日宣布總統徵召人選，部分支持者及黨內人士也憂心將來團結問題。而最近有一份最新的民調指出，有51％的民眾認為是「侯友宜」會出線，僅有38％的民眾認為是「郭台銘」，而同時也有51％的民眾認為會國民黨最後會「共同團結」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》15日對於「國民黨週三終於要正式公布『總統參選人』，你覺得會是『誰』呢？」進行了網路民調，截至15日23時，已有1.8萬人進行投票，有51％的民眾認為是「侯友宜」、有38％的民眾認為是「郭台銘」，另有11％的民眾認為是「其他狀況」。

同時該頻道也針對「國民黨公佈『總統參選人』後，你覺得接下來黨內情勢會如何？」進行了網路民調，截至15日23時，則有6000人進行投票，有51％的民眾認為會「共同團結」、有37％的民眾認為會「有人分裂」，另有12％的民眾認為是「逐漸整合」。