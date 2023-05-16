台灣詐騙案頻傳，近期傳出有民眾在誠品網購書籍，卻在事後接到「統戰市調」電話，誠品回應，願配合調查並強化防護，數發部也將在今（16）日前往誠品進行實地考察。然而，相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，不少鄉民質疑，為何不去查之前個資被洩漏，以及近期猖獗的網路詐騙等事？

針對此次事件誠品說明，目前正調查個資外洩事故原因，願意全力配合主管機關調查作業，並提供相關佐證資料，持續強化資訊安全防護。數發部產業署則說，為儘速釐清個資外洩情形，將於16日邀集法律及資安等領域專家，並會同資安院、資策會及內政部警政署組成行政調查小組，共同前往誠品進行實地行政調查。

此事件引起了鄉民們熱烈討論，他們的意見包括「人民個資被洩露，網路詐騙害慘一堆人，數發部都無動於衷，碰到一件和大陸有關的電話騷擾就突然活起來了」、「詐騙不管管這個」、「個資早就被看光了，現在去查有用嗎」、「必須滿足特定條件，民進黨才會突然醒過來雷厲風行為您服務」、「內政部洩漏個資怎麼不查」、「哪有人進行調查還提前發新聞預告的？」