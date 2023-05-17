回收場大火濃煙直竄天際 數公里外可見黑煙瀰漫 13:212023/05/17 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏市回收場火警，濃煙直竄天際、數公里外可見。(屏東小鎮資訊提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 回收場大火濃煙直竄天際，數公里外可見黑煙瀰漫。（讀者提供） 訂閱影音： 中時新聞網 屏東市大春路一處回收場17日中午發生火警，由於裡頭堆放不少易燃物，火勢延燒快速，濃濃黑煙數公里外都清晰可見，屏縣消防局獲報前往搶救，目前初步了解，沒有人員受困，詳細起火原因仍待調查。 女酒駕遭攔檢保證只喝一罐 酒測值卻「剛剛好」殘忍打臉 餐飲轉戰美妝市場 創業家李怡禛成童顏姊姊 澎湖水族館也接炸彈恐嚇信 警清查未發現可疑物品 #屏東市 #回收場 #火警 #濃煙 #延燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 好市多A肝病毒冷凍草莓流入市面 高雄衛生局主動通知銷貨對象 12:142023/05/17 生活 國民黨預計徵召侯友宜 陳其邁：市長就是「好好做事情」 10:512023/05/17 政治 輕適能健身集團風波不斷 負責人再因違法招攬投資挨告 11:522023/05/17 社會 《櫃買市場》櫃買業績發表會22日鳴槍 四大主題接力上陣 13:082023/05/17 財經 晴天旅遊進軍健行市場 董事長陳依福用特色行程打動旅人 10:152023/05/17 生活 王思佳月砸23萬租內湖豪宅 爆「房東求脫手」本人證實了 06:492023/05/17 娛樂 屏東海生館2度收恐嚇信 嫌犯：今下午將進館隨機砍人 13:172023/05/17 社會 屏東敬老卡超過八成從未使用 議員批社福做半套 11:552023/05/17 生活 多樣主題「櫃買市場業績發表會」下周接續登場 12:572023/05/17 財經 台中林酒店搶攻端午送禮市場 預購享早鳥9折優惠 11:312023/05/17 生活 沒大陸就慘了？不只晶片業 這幾家美企也靠14億人吃飯 05:002023/05/17 財經 台東林管處與公東高工國產木材家具展 26日起高雄展出 10:452023/05/17 生活 獨》這間早餐店Ｃ套餐非人人可點 網友盛讚：裡頭有洋蔥 12:172023/05/17 生活 2年來恐嚇百餘次！近日全台「遙控炸彈」恐慌都是同一人幹的 08:182023/05/17 社會 《櫃買市場》聯合聚晶申請登錄興櫃 08:082023/05/17 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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