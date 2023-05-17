回收場大火濃煙直竄天際，數公里外可見黑煙瀰漫。（讀者提供）

屏東市大春路一處回收場17日中午發生火警，由於裡頭堆放不少易燃物，火勢延燒快速，濃濃黑煙數公里外都清晰可見，屏縣消防局獲報前往搶救，目前初步了解，沒有人員受困，詳細起火原因仍待調查。

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