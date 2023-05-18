Only one person can stop the joker and I ain’t talking bout batman 😎 — Dwight Howard (@DwightHoward) May 17, 2023

金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）在西區冠軍賽橫行無阻，砍下34分、21籃板和14助攻超級大三元打爆湖人，如何有效限制約基奇，是湖人能否晉級的關鍵，總教練漢姆（Darvin Ham）賽後稱讚約基奇無所不能的表現，同時也宣告球隊仍留有一手，「我們還有很多招數沒有用呢。」

G1湖人曾一度落後多達21分，末節靠著堅韌的防守逐漸收復失土，尤其擺上八村壘單防約基奇，一眉哥安東尼戴維斯（Anthony Davis）在旁伺機而動的方式，讓這位金塊巨漢直到比賽剩下26.3秒，才靠著罰球在第4節首度得分，這樣的防守策略似乎也讓約基奇打得不太舒適。

整體來看，湖人仍是拿約基奇沒有辦法，漢姆展現風度稱讚對手，「沒有哪個人可以1對1防下約基奇，這得需要很多人一起努力，有時候我們要進行換防，不能讓他打得太舒服。」雖然最後仍惜敗金塊，漢姆認為系列賽還未定調，「我們創造出贏球的機會，對於今天的結果我很滿意，大概會繼續用八村壘去防守約基奇的策略，另外我們還有一些招沒有展現出來呢。」

遠在台灣聯賽效力的「魔獸」霍華德，也心繫著老東家的戰況，魔獸是湖人2020年總冠軍成員，當時同樣在西區冠軍賽交手金塊，約基奇雖在系列賽平均拿下21.8分，但對位同樣具有極佳身體素質的魔獸，在籃板上並沒有太大優勢，僅1場拿下雙位數籃板。隨著湖人陷入險境，魔獸在個人推特發文寫下：「只有一個人能限制小丑（約基奇），但我說的並不是蝙蝠俠。」魔獸在NBA有「超人」稱號，而超人和蝙蝠俠是美國DC漫畫兩大超級英雄，因此魔獸認為能限制助約基奇的人就是自己。