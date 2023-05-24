ANTHONY VOLPE AND THE YANKEES WALK IT OFF! pic.twitter.com/KSEpYqqyaJ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 24, 2023

分佔美聯東區二、三位的金鶯和洋基，今（24）日拉開系列賽3連戰序幕，落後1分的洋基9局下先由「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出追平轟，延長賽10局再靠著新秀游擊手沃普（Anthony Volpe）再敲出高飛犧牲打，聯手幫助洋基戲劇性完成逆轉秀，以6比5氣走金鶯。

本場洋基王牌寇爾（Gerrit Cole）投出職業生涯第2000次三振，但他不在狀態內，只投了5局丟掉5分，2K則追平寇爾穿上洋基球衣以來單場最少三振數。4局上韓德森（Gunnar Henderson）轟陽春彈，金鶯比賽前段取得4比0領先，洋基則在5下展開反撲，單局攻下4分把金鶯先發投手布拉迪許（Kyle Bradish）打退場。

金鶯下個半局重新取得1分超前，直到9下1出局後輪到賈吉登場，這位年度MVP衛冕者從金鶯終結者菲力克斯包提斯塔（Felix Bautista）手中敲出扳平比分的全壘打，讓全場紐約球迷陷入瘋狂當中。這是賈吉本季第14轟，也是過去9場比賽第8支。

牛棚投手金恩（Michael King）10上力保不失，洋基在下半局獲得滿滿優勢，沃普在一、三壘有人時打出中外野接近緊戒區的飛球，穆林斯（Cedric Mullins）接球後放棄回傳，洋基拿下5連勝，戰績來到30勝20負，距離金鶯只有2場勝差。