曾打造《Signal信號》、《屍戰朝鮮》等多部經典韓劇的王牌編劇金銀姬，帶著最新力作《惡鬼》重磅回歸，攜手百想視后金泰梨與百想男配角吳正世，帶領觀眾前往既神秘又危險、充斥著惡魔和死亡的超自然世界中。

懸疑驚悚新作《惡鬼》故事講述扮演出身貧寒的金泰梨，在父親離奇死亡後生活每況愈下，更被接踵而來的悲劇與不幸折磨得痛苦不堪。然而，她在意外遇見擁有陰陽眼的吳正世後，開始發現自己彷彿被詛咒的人生背後的真相，兩人更決定聯手調查一連串由一群「惡鬼」將人命玩弄於股掌間的可疑死亡案件，並誓言打破摧毀他們家庭的邪惡詛咒。

這次金泰梨顛覆過去在《二十五，二十一》天真爛漫的青春形象，以被迫與惡鬼交手的公務員重考生再次回到觀眾視野，最新預告中可看見金泰梨在考生與被惡鬼附身後的雙重身分間靈活穿梭，令人屏息而震撼的演技讓粉絲們更加期待她在《惡鬼》中的破格演技。

《惡鬼》主視覺海報把未知的恐懼感拉到滿分。（Disney＋提供）

《惡鬼》導演則找來曾執導《VIP》、《皇后的品格》的李正林，與《蒲公英家族》、《宮中殘酷史－花的戰爭》導演金宰弘聯手執導，台前幕後都是一時之選。Disney＋於30日宣布，《惡鬼》將在6月23日正式上線。