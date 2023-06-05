台中陳姓男子去年因有吸毒惡習遭老婆嫌棄，在老婆堅持要離婚下，他意當著幼子面前殺死老婆，最高法院駁回陳的上訴，考量他殺人後，有先協助CPR救治後才逃離現場，依殺人罪判刑14年6月，褫奪公權10年，全案定讞。

判決指出， 陳姓男子與林姓女子為夫妻關係，然分居中，去年3月15日上午9點多，陳藉故聯繫林前來將兒子接去照顧，林女與其妹妹一起前往陳的住處，要帶兒子一起離開，兩人遂發生口角並有肢體拉扯。

林女已坐上機車，陳世峯仍將林拉下機車，兩人雙雙跌倒，起身後兩人仍有拉扯，陳要將林拖回去樓上，林不從，陳一手勒住林，另一手持折疊刀，往林刺第一刀，林見狀大喊「把刀子拿開」，陳仍不受勸阻，再刺第二刀。

其中一刀僅刺到林的右手，但另一刀刺入林左胸口，深入刺穿林之左肺，致其左肺塌陷、血胸、心包膜囊填塞，當場失去意識，陳在119救護車到達後(警方到達之前)騎機車逃亡，林送急救仍因心因性休克而不治死亡。

台中高分院認為，陳男因家庭財務負擔問題而起爭執，又有吸毒惡習遭老婆嫌棄，在老婆堅持要離婚，陳男不思理性解決婚姻與兒子照顧問題，情緒暴怒即暴力相向，在孩子親眼目睹之情狀下殺人，視人命如草芥，惡性重大，剝奪他人的生命法益。

合議庭考量陳男在小孩面前殺了孩子的母親，可能使孩子造成終身心理陰影，但陳雖一刀致人於死，然與以殘忍亂刀狂砍、凌遲分屍等手法仍屬有間，且陳有先協助CPR救治後才逃離現場，依殺人罪判刑14年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

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