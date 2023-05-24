湖人難堪慘遭0比4淘汰後，立即展開補強工作，根據美媒《The Athletic》布哈（Jovan Buha）引述消息人士報導，湖人內部已經商討交易獲得老鷹球星崔楊（Trae Young）的可能性。

已經征戰聯盟20個賽季的詹姆斯（LeBron James），日前才道別好友安森尼（Carmelo Anthony），這也讓他慎重考慮退休一事，「我們看看未來會發生什麼，我也不知道，有太多事情得考慮，對我自己來說，繼續打球會需要思考很多事情。」但外界解讀詹姆斯這段話是要給球團壓力，好讓湖人盡可能追求頂級球員入隊。

面對金塊的系列賽，湖人場均的三分進球數不及10顆，命中率也僅有3成49，崔楊是非常需要大量出手的射手，但近年投籃效率卻有所下滑，且身材相當單薄的崔楊，稀爛的防守是明顯缺點，這也正是大部分湖人後衛所擁有的。

老鷹今年季後賽首輪以2比4不敵賽爾提克，自從打進東冠後，已連續2年在第一輪止步，這可能也會讓老鷹大破大立，交易當家球星獲取未來資產，而崔楊的經紀人正好就是詹皇好友瑞奇保羅（Rich Paul），這層關係將影響湖人未來布局。