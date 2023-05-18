住展雜誌今天最新調查指出，北台灣都會區的迷你基地建案數量，持續增加。自2020年1月至 2023年5月中旬，北台灣有約326個基地面積100坪（含）以下的建案進場銷售，占整體建案約8.7％。

在這些不到100坪的迷你基地建案中，約30％位於台北市、27.6％在桃園市、25.5％在新竹地區，其餘則分布在新北市及宜蘭。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，房、地價居高不下，讓迷你風潮持續襲捲房市，不僅集合式住宅常規劃有小2房、小3房型，基地面積小於100坪的鳥籠建案也冒出頭。

成采錡表示，令人意外的是，近三年多來，北台灣基地面積最小的集合式住宅建案，不是在房價高昂的市中心，而是位於區域平均房價 2 字頭的桃園觀音外圍地區「璞居」，基地面積僅25.1坪，規劃公寓2房產品。

據住展雜誌市調了解，受近年觀音地價上漲影響，建商評估成本後，認為開發透天案會使產品總價帶過高，加大銷售難度，因而改推出公寓產品，訴求建案相對低總價，吸引在地就業人口與外來置產買盤。

成采錡指出，內政部長正進行虛坪改革，預料一旦進行，接下來，鳥籠建案將首當其衝。

調查指出，北台灣都會區迷你基地集合式住宅建案，基地面積從小至大為士林「金星斐麗」25.71坪、新莊「沐之森」26坪、新莊「智寶 360+」27坪、大同「嘉源埕驛」30坪、板橋「花現」31.83坪、文山「文山清新」35坪、大安「台大舒曼」35.3坪、永和「福林LOFT」35.92 坪，以及竹北「新合沅觀」37.4 坪。

成采錡表示，迷你基地建案戶數少且坪數單一，社區組成相對單純，不過每戶屋主需分攤較多公共設施面積，因此儘管上述建案普遍規劃為電梯公寓，無休閒設施，建案公設比仍偏高，介於33.6％至49.2％之間。也因基地面積有限，迷你基地建案車位數量普遍低於規劃戶數。

成采錡分析，若內政部啟動虛坪改革方案，檢討停車空間，讓沒有購買車位的屋主不用負擔車道公設，則恐導致鳥籠建案中出現公設比超過50％的戶型，挑戰市場接受度。