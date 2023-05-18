近日各大風景區都接獲炸彈恐嚇信案件，高雄市左營蓮池潭龍虎塔今天上午也出現炸彈恐嚇信件消息，警方立即派人前往察看，但現場未發現異狀，由於該處早已封閉外人不得而入，警方表示，炸彈恐嚇信件純屬烏龍一場，不過為求慎重，警方也拉起警戒線將加強巡邏，也請廟方設置監視器監控現場狀況。

近日全台各地觀光景點頻接獲炸彈恐嚇信件，高雄市壽山動物園今天上午也接獲類似炸彈恐嚇信，園區基於安全考量已緊急關園，並進行全面巡檢，不久後，左營分今天上午近11時也接獲轄區蓮池潭龍虎塔也有炸彈恐嚇信件，警方不敢大意，緊急派員前往巡檢。

左營分局表示，蓮池潭龍虎塔是屬該處前方廟方財產，由於年久失修，在半年前就已封閉，外人根本無法進入，警方到場巡視也未發現有任何異狀，懷疑是場惡作劇，不過基於安全考量，現場也拉起封鎖警戒線，並請廟方增設該處監視器，讓警方能夠掌握最新狀況。