消息人士透露，韓國軍方6日晚發現有北韓漁船越過西部海域北方界線（NLL），船上多名北韓人表示希望歸順，目前已被送往首爾一帶展開審問。

據韓聯社18日引述官員消息稱，韓國軍方6日偵測到有北韓漁船從西海（黃海）靠近北方界線，一路航行至韓國延坪島的西側，並在對方越界後立即盤問搜查。船上載有包括兒童的10多名北韓居民，表示有意歸順，推測為家庭集體投誠。

韓國軍方確認無人出現「假意脫北」的情況後，該漁船乘客7日凌晨被送往首都首爾的一支部隊處，接受軍方及國家情報院等部門審問。根據韓媒《東亞日報》17日報導，韓國政府消息人士透露，這些脫北者從初步調查結果來看，並沒有北韓軍人。

韓國統一部表示，截至2019年，由北韓投奔韓國者每年約1000多人，受新冠疫情邊境封鎖影響，2020年降至229人，2021年及2022年僅得63人及67人。《東亞日報》報導還指出，北韓再有家庭搭乘漁船越過北方界線脫北，不排除與北韓境內嚴重的糧荒問題有關。