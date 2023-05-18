美國代表團車隊在奈及利亞遇襲致4人死亡，據法新社消息，美國國務卿布林肯17日在一份聲明中，強烈譴責此次襲擊事件，他還稱美方將為此追究肇事者責任。

法新社稱，布林肯在一份聲明中表示，「我們以最強烈的措辭譴責這次襲擊。我們將與奈及利亞執法部門密切合作，尋求將肇事者繩之以法。我們還不知道襲擊的動機，但我們目前沒有看到有跡象表明，襲擊是專門針對總領館的」。

報導稱，布林肯證實了奈及利亞警方的說法，稱此次事件造成至少4人死亡。他還透露，事發當時，美外交機構車隊正準備參觀一個受美方資助、應對洪水的項目。

奈及利亞警方16日證實，美國駐奈及利亞拉各斯（Lagos State）總領館一支車隊，當天在奈東南部遭到不明身分武裝人員襲擊，造成4人死亡、3人被綁架。阿南布拉州（Anambra）一名警方發言人在聲明中說，襲擊者在該州奧格巴魯區一條公路上向美方車隊開火，導致2名領事館當地僱員和2名負責車隊安保的警察死亡，另有2名警察和1名車隊司機被綁架。事發時沒有美國公民在車隊中。目前仍無組織或個人宣稱對這起襲擊事件負責。